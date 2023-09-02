"اتنين فى واحد".. علاج الشخير يقلل حرقة المعدة والسعال

كتبت ـ نهير عبد النبى

كشفت دراسة عن أن علاج مشكلة الشخير يمكن أن يقلل من حرقة المعدة والسعال أثناء الليل وبحثت الدراسة في الفوائد الإضافية لأجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)والتي تستخدم لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.

وحسب ما ذكرته newswav تعمل الآلات عن طريق نفخ الهواء في مجرى الهواء العلوي من خلال أنبوب متصل بقناع يرتديه المستخدمون أثناء نومهم.

غالبا ما يشخر الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي بصوت عال، ويبدأ تنفسهم ويتوقف أثناء النوم، وقد يستيقظون أيضًا عدة مرات أثناء الليل.

وهذا يمكن أن يسبب التعب وزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وقام باحثون من أيسلندا بفحص بيانات مجموعة انقطاع التنفس أثناء النوم الأيسلندية، بما في ذلك 822 مريضًا تم تشخيص إصابتهم بانقطاع التنفس أثناء النوم المعتدل إلى الشديد، وأجابوا على استبيانات النوم قبل البدء في علاج ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر ثم تم إعادة تقييمهم بعد ذلك بعامين.

ووجد فريق من مستشفى الجامعة الوطنية في أيسلندا في ريكيافيك أن الأشخاص الذين يستخدمون الآلات بانتظام كانوا أقل عرضة بنسبة 42% للإصابة بحرقة المعدة أثناء الليل، مقارنة بأولئك الذين استخدموا الآلات قليلاً أو لم يستخدموها على الإطلاق.

وأدى هذا الانخفاض في الارتجاع بين الأشخاص الذين استخدموا أجهزة CPAP إلى انخفاض أكثر من أربعة أضعاف في خطر السعال الصباحي المنتج وانخفاض ما يقرب من أربعة أضعاف في خطر التهاب الشعب الهوائية المزمن.

كما كان المشاركون الذين استخدموا الآلات بانتظام أقل عرضة للمعاناة من الصفير، وتشير البيانات إلى أن هذا كان نتيجة مباشرة للعلاج، وليس بسبب انخفاض الارتجاع الليلي.

وقال البروفيسور ثورارين جيسلاسون، الذي قاد الدراسة: "الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم هم أكثر عرضة بثلاث مرات للمعاناة بانتظام من حرقة المعدة أثناء الليل. كما تعد أعراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والصفير، أكثر شيوعا، إن انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم هو حالة شائعة، وعلى الرغم من أن لدينا طرقا جيدة لتشخيصه وعلاجه، إلا أن الكثير من الناس لا يدركون أنهم يعانون من هذه المشكلة. إن الشخير والاستيقاظ المتكرر والتعب أثناء النهار هي علامات ثابتة على انقطاع النفس الانسدادي النومي. وتشير هذه الدراسة إلى أن السعال والصفير الذي لا يتحسن مع العلاجات المعتادة والارتجاع الليلي يجب أيضا اعتباره علامات محتملة لانقطاع التنفس أثناء النوم.