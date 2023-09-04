شواطئ رأس البر تستقبل روادها قبل انتهاء الصيف وتطلق مبادرة "صيفنا آمن لأطفالك"

دمياط معتز الشربينى

أيام قليلة وينتهي الموسم الصيفي بمصيف برأس البر والذي ينتهي في نهاية شهر سبتمبر الجاري استعدادا لعودة الدراسة.

وتستقبل شواطئ رأس البر أعداد كبيرة من المصطافين ومحبي رأس البر للاستمتاع بالأيام الأخيرة من أيام الصيف وذلك بنزول البحر والسباحة والاستمتاع بالطبيعة الجميلة.

حيث يبدأ التوافد على شاطئ البلاج منذ شروق أول ضوء للشمس حتى ساعة الغروب، وتزداد أعداد المصيفين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من رواد اليوم الواحد ومن كل محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك وسط استعدادات مكثفة من رجال الانقاذ على طول الشاطئ من خلال 33 برج إنقاذ و130 منقذا موزعين على طول الشاطئ ومعدات الإنقاذ التي تتمركز بمنطقة ادارة الشاطئ شارع 63، وكذلك 5 تمركزات إسعاف موزعة على طول الشاطئ و5 تمركزات لتجميع الأطفال التائهين.

من ناحية اخري شهدت شاطئ مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي فعاليات الأسبوع الأول من مبادرة "صيفنا آمن لأطفالك" التي يطلقها فريق الابتكار والتميز وحل المشكلات بالوحدة تجريبًا ، بالتعاون مع إدارات الشاطئ وفريق الإنقاذ لتعليم الأطفال من رواد الشاطئ السباحة (مجانًا) كخدمة جديدة تعمل الوحدة على تفعيلها ضمن حزمة الخدمات الشاطئية المقدمة المواطنين ورواد رأس البر.

علي أن يتم الإطلاق التجريبي للمبادرة مستمر أيام الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ، بدءً من اليوم وحتى 30 سبتمبر بنهاية موسم صيف 2023.