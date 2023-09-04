"حياة كريمة": مشروعات المبادرة الرئاسية تخدم 39 ألف نسمة بـ4 قرى بالكاجوج فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

واصلت وحدة حياة كريمة التابعة لمحافظة أسوان ، الجولات الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الجارية بقرية الكاجوج، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك لخدمة عدد 39 ألف من الأهالى والمواطنين الموزعين على 4 قرى فرعية وتوابع.

أكد المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة، فى بيان صحفى، أنه تم تفقد مشروعات إنشاء 4 محطات رفع ، بجانب مشروع توسعات محطة المعالجة وذلك بنسب تتراوح ما بين 45 % إلى 100 % ، بالإضافة إلى تفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية ومتابعة تقديم المعاملات المختلفة للمواطنين.

وأشار إلى أنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف الكاجوج بنسبة 100% ، علاوة على مشروع إنشاء مركز شباب الكاجوج بنسبة 85% ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بنسبة 83% وبطاقة 25 ألف م3 / يوم ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء وحدة التضامن الإجتماعي بالشبيكة بنسبة 55%.

وشدد المهندس ناحج مصطفى بضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات الإنجاز ، مع عدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ ، بجانب تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.