اليوم السابع
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"حياة كريمة": مشروعات المبادرة الرئاسية تخدم 39 ألف نسمة بـ4 قرى بالكاجوج فى أسوان

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 03:20 م
"حياة كريمة": مشروعات المبادرة الرئاسية تخدم 39 ألف نسمة بـ4 قرى بالكاجوج فى أسوان مجمع خدمة المواطنين
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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واصلت وحدة حياة كريمة التابعة لمحافظة أسوان، الجولات الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الجارية بقرية الكاجوج، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك لخدمة عدد 39 ألف من الأهالى والمواطنين الموزعين على 4 قرى فرعية وتوابع.
 
أكد المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة، فى بيان صحفى، أنه تم تفقد مشروعات إنشاء 4 محطات رفع ، بجانب مشروع توسعات محطة المعالجة وذلك بنسب تتراوح ما بين 45 % إلى 100 % ، بالإضافة إلى تفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية ومتابعة تقديم المعاملات المختلفة للمواطنين.
 
وأشار إلى أنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف الكاجوج بنسبة 100% ، علاوة على مشروع إنشاء مركز شباب الكاجوج بنسبة 85% ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بنسبة 83% وبطاقة 25 ألف م3 / يوم ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء وحدة التضامن الإجتماعي بالشبيكة بنسبة  55%.
 
وشدد المهندس ناحج مصطفى بضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات الإنجاز ، مع عدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ ، بجانب تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.
 
مجمع خدمة المواطنين
مجمع خدمة المواطنين

نقطة إسعاف جديدة
نقطة إسعاف جديدة

خدمة المواطنين
خدمة المواطنين

وحدة حياة كريمة تتفقد مركز شباب الكاجوج
وحدة حياة كريمة تتفقد مركز شباب الكاجوج

محطات جديدة
محطات جديدة

قرية الكاجوج
قرية الكاجوج

 


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