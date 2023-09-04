محافظ أسوان يوجه بإصلاح كسر أحد محابس خطوط المياه بقرية الكاجوج

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، بسرعة إصلاح الكسر فى أحد محابس خطوط مياه الشرب بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو وذلك للقضاء على مشكلة تسريب وتراكم المياه فى المناطق المنخفضة.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه كلف وحدة حياة كريمة التابعة للمحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية ومتابعة تنفيذ أعمال الإصلاح وتأكيد الإنتهاء منها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أنه كلف أيضاً بسرعة عقد السكرتير العام المساعد اجتماع تنسيقى عاجل بحضور مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب ورئيس مركز كوم أمبو وباقى الجهات المعنية من أجل بحث ودراسة مشكلات ومطالب أهالى القرية وخاصة المتعلقة بخدمات الصرف الصحى وتوصيلها لبعض العزب والنجوع، مع سرعة إيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".