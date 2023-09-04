كتبت هبة السيد

أعلن البريد المصري تفعيل خدمة الحوالات المالية بين مصر والأردن عبر مكاتب البريد علي مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المشترك.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريد المصري والبريد الأردني متاحة الآن في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن جميع المصريين المقيمين بالمملكة الأردنية يمكنهم الآن إرسال حوالاتهم المالية من الأردن إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر وبأسعار تنافسية، وذلك عبر إيداع المبالغ المراد تحويلها بمنافذ البريد الأردني؛ ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر مكاتب البريد المصرى والتي يتجاوز عددها 4300 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة".

وأشار الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن تفعيل خدمة الحوالات المالية بين البريد الأردني والبريد المصري تؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر والأردن وتأتي تتويجا للجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المنشود، موضحًا أن خدمة الحوالات المالية الإلكترونية بين البريد المصرى والبريد الأردني تقدم عبر الشبكة البريدية الدولية للاتحاد البريدي العالمي، بما يضمن تقديم خدمات مالية موثوقة ومتميزة لجميع المصريين المقيمين في المملكة الأردنية.