تعرف على تفاصيل مشروع إنشاء مدفن صحى ومصنع معالجة المخلفات الصلبة فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

تستعد محافظة أسيوط، لإنشاء مدفنا صحيا ومصنعا لمعالجة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط، وفقاً لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، الممول من الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة ، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلاً لاستراتيجية مصر 2030 .

وفي هذه النقاط نبين أهمية إنشاء المدفن ومصنع معالجة المخلفات: