تعرف على تفاصيل مشروع إنشاء مدفن صحى ومصنع معالجة المخلفات الصلبة فى أسيوط

تستعد محافظة أسيوط، لإنشاء مدفنا صحيا ومصنعا لمعالجة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط، وفقاً لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، الممول من الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة ، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلاً لاستراتيجية مصر 2030 .
وفي هذه النقاط نبين أهمية إنشاء المدفن ومصنع معالجة المخلفات:
- يتم إنشاء مدفن صحى ومصنع لمعالجة المخلفات على مساحة 50 فدان بمركز اسيوط .
- يتكون المشروع من 2 خط انتاج بطاقة استيعابية لكل خط تبلغ 400 طن /يوم وذلك لخدمة قرى ومراكز المحافظة،
- يهدف المشروع إلي التخلص من المخلفات وتحويلها الى سماد و وقود بديل
- يتم الاستعانة بالمحطات الوسيطة التى تم انشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه لتسهيل نقل المخلفات إلى المصنع
- من خلال المشروع سيتم تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع
- هناك جهود في حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين
- يدخل المشروع ضمن نطاق عمل البرنامج الوطنى لادارة المخلفات الصلبة والتي تم تدعم محافظة أسيوط بتمويل قدره 127 مليون جنية
- سيتم رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات .
- من خلال المشروع سيكون هناك دور أكبر وأشار لمؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية فى جمع المخلفات من المنازل ومن المنبع وتكثيف حملات التوعية للمواطنين لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز
- تم طرح المشروع تمهيدا للبدء فى التنفيذ وفقا للخطة الزمنية التى تم الاتفاق عليها مع كافة الشركاء والاجهزة التنفيذية بالمحافظة .
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