انهيار جزئى لمنزل من طابق واحد بأخميم فى سوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج، حدوث إنهيار جزئى بمنزل بناحية قرية أبار الوقف دون حدوث ثمة إصابات حيث تبين إنهيار سقف غرفتين بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية مأهول بالسكان.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بحدوث إنهيار جزئى بمنزل مأهول بالسكان على قاطنيه دون حدوث إصابات تم الدفع بالقوات إلى مكان إنهيار المنزل وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

وبالفحص تبين من المعاينة عقب إنتقال القيادات الأمنية والمحلية ومن خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بحدوث إنهيار جزئي بمنزل بناحية آبار الوقف دائرة مركز شرطة أخميم دون وقوع إصابات بشرية مصابين.

وتبين إنهيار سقف غرفتين بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية ملك المدعو إبراهيم ح ف ع 30 سنة موظف ومقيم بذات الناحية مأهول بالسكان لــم ينتج عــن ذلك ثمــة إصابـــات وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما سبق وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل.

تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لفحص المنزل والمنازل المجاورة وإعداد التقرير اللازم وتم إخطار مديرية التضامن الإجتماعى للإنتقال والفحص وعمل اللازم نحو تسكين الأسرة المتضررة من جراء الإنهيار وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.