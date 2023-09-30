10 سنوات إنجاز.. إنشاء 753 مدرسة جديدة بالشرقية أبرزها "اليابانية"

الشرقية - إيمان مهنى

تغير شكل المدارس في محافظة الشرقية خلال 10 ماضية، من بنايات قديمة ومتهالكة وفصول ضيقة تعمل على نظام الفترتين، إلى مدارس جديدة متطورة، تضم معامل لعلوم والحاسب الآلي مربوطة على شبكة الإنترنت.

بلغ عدد المدارس المنشأة منذ عام 2014 .. 753 مدرسة جديدة، تضم 11 ألفا 189 فصلا دراستي بتكلفة 4 مليار 238 مليون جنية، فضلا عن صيانة وتجديد 947 مدرسة بتكلفة مليار جنيه، وتم إنشاء مدرسة المتفوقين "STEM"، وأربعة نظام تعليم الياباني، وتنفيذ مدارس نموذج برنامج كويسب " جودة التعليم" بعدد من المراكز، أما فى مركز الحسينية، الذي يشهد تنفيذ مبادرة حياة كريمة، فتم تنفيذ 107 مدارس عبارة عن 48 إنشاء وتوسع 614 فصلا وعدد 59 صيانة.

ويستعرض "اليوم السابع"، أعداد المدارس التي أنشئت خلال 10 سنوات وهي خلال عامي 2014 نفذت 63 مدرسة بعدد 730 فصلا، بتكلفة 144 مليونا، 2015 نفذت 62 مدرسة بعدد 867 فصلا تكلفاتهم 182 مليون جنيه، عام 2016 نفذ 82 مدرسة بعدد 1032 فصلا تكلفاتهم 249 مليون جنيه، 2017 نفذ 88 مدرسة تضم 1420 فصلا بتكلفة 452 مليونا، عام 201857 بعدد 1010فصول بتكلفة 385 مليون جنيه، عام 2019 نفذت 80 مدرسة بعدد 1574 فصل تكلفة627 مليونا، وعام 2020 نفذ 84 مدرسة 1353 فصلا، بتكلفة 704 ملايين، عام 2021 نفذ 98 مدرسة تضم 1392 بتكلفة 546 مليونا، عام 2022 نفذ 41 مدرسة تضم 492 فصلا تكلفاتهم 259 مليونا، عام 2023 نفذت 98 مدرسة تضم 1319 فصلا بتكلفة 690 مليون جنيه.