محافظو الشرقية ودمياط والدقهلية يكرمون الفائزون فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

الشرقية- إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احتفالية تكريم المشروعات الفائزة في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمحافظات الشرقية ودمياط والدقهلية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

و قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انه شارك بالمبادرة في مرحلتها الثانية والبالغ عددها 47 مشروع وتنافس فيها 30 مشروعات لاختيار الأفضل منها طبقا لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة حيث فازت 10 مشروعات تم تصعيدهم للتقييم النهائي والمشاركة بقمة المناخ coup 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

طالب المحافظ بضرورة اعداد ورش عمل لتدريب المتقدمين علي طريقة كتابة المشروعات وصياغتها بطريقة جيدة تعبر عن مخرجات المشروع وكذلك الإعلان عن المشروعات العاجلة وطويلة الاجل التي تحتاج المحافظة لتنفيذها والاستفادة منها في المجال البيئي لخلق حالة من التنافس وطرح الأفكار مع اختيار الأفكار المتشابهة وتكوين مجموعات للتقدم بمشروع يمكن الاستفادة منه في المرحلة الثالثة من المبادرة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أظهرت جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وذلك باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية ولما تمثله من دور للتعامل مع البعد البيئي.

وأضافت محافظ دمياط أن المحافظة سجلت 67 مشروعا علي المنصة الالكترونية للمبادرة وتم تقييم المشروعات وفقًا للمعايير التي حددتها المبادرة والتي تتضمن 6 فئات " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة من مشروعات الشركات الناشئة والمشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضاً المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة "وتم تأهيل 18 مشروع .

بينما أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت لتعكس ما حققته الجهود الوطنية التي بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية والتي شهدها العالم أجمع موجها الشكر للقيادة السياسية علي الجهد المبذول وتوفير المناخ المناسب لإجراء مختلف الفعاليات لافتا الي أن المحافظة سجلت 159 مشروع وتم تصفيتهم الي 38 مشروع ثم اختيار 7 مشروعات منهم للمنافسة بالمرحلة الثانية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن المحافظة كان لها حظ وافر في تطوير منظومة النظافة لافتا الي انه منذ عام 2019 حتي الان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والتخطيط ثم الانتهاء من رفع 3 مليون طن مخلفات بلدية بالإضافة الي تطوير 3 مصانع تدوير وانشاء 3 أخرين لاستيعاب 4 الاف طن قمامة يوميا بالإضافة الي انشاء مدفن صحي علي مساحة 50 فدان مزود بأحدث الأجهزة والمعدات بتكلفة ترتقي الي 400 مليون جنية بالإضافة الي توفير 20 الف صندوق قمامة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال وذلك بهدف الحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.