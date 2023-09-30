10سنوات إنجاز.. 2 مليار و250 مليون جنيه للمشروعات القومية بقرى إسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

حصلت محافظة الأقصر ، على مدار 10 سنوات من الإنجاز فى عهد الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية، عبر ملحمة عظيمة لخدمة قرى ونجوع الأقصر بخدمات تدخلها لأول مرة فى تاريخها، والتى تتنوع ما بين صرف صحى وشبكات مياه وكهرباء تصل لأول مرة للغالبية العظمى من قرى إسنا، ولا يتوقف العمل يومياً وعلى مدار الساعة لدعم أكثر من 600 ألف مواطن هم القوام الرئيسى لأكبر مدينة فى الأقصر، وذلك بأكثر من 2 مليار و250 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

ويقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه شهدت مدن إسنا وأرمنت العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد ألفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".

ويضيف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم على مدار السنوات الماضية بعهد الرئيس تخصيص مبلغ يتجأوز 2 مليار و250 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروع الصرف الصحى فى عدد 26 قرية بمركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين،وبلغت نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بقرى غرب إسنا إلى 85 %، وتم الإنتهاء من تشغيل الصرف الصحى فى قرى النجوع بحرى والنجوع قبلى وبندر مدينة إسنا بعدد 6 محطات للمدينة، ويجرى العمل فى محطة رفع النمسا والتى تبلغ طاقتها 360 لتر فى الثانية.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم، إنه مع بدء العمل فى مشروعات حياة كريمة فى الأقصر، تم اختيار مركز ومدينة إسنا بعدد 9 وحدات محلية بعدد 27 قرية تشمل 220 تابع، ومركز ومدينة أرمنت بعدد 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى تشمل 94 تابع، بإجمإلى المركزين ما يزيد عن 675.5 ألف نسمة، وعدد 725مشروع بتكلفة مالية تقريباً 9.9 مليار جنيه، وتم تحقيق نسبة تنفيذ 95% من الإنشاءات و70% لمشروعات البنية التحتية من المرافق والطرق، وبلغت النسبة الإجمالية وفقا لأخر تقييم من دار الهندسة لكافة المشروعات حوإلى 82 %.