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يوم واحد بس.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية السنة

السبت، 30 سبتمبر 2023 02:00 ص
يوم واحد بس.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية السنة احتفالات المولد النبوى - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة. 
 
ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023، بعد إجازة المولد النبوى الشريف.

إجازات شهر أكتوبر 

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر":
 
الجمعة 6 أكتوبر  
 
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

 


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