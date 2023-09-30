يوم واحد بس.. تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية السنة

كتب محمود راغب

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة.

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023، بعد إجازة المولد النبوى الشريف.



إجازات شهر أكتوبر

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر":

الجمعة 6 أكتوبر