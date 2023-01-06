الكشف الطبى على 862 مواطنا بقرية نجع السباعى بقنا ضمن حياة كريمة

وأضاف الداودي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 862 مواطن فى 8 تخصصات طبية بواقع " 178 حالة أمراض باطنة، 175 حالة طب أطفال، 169 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 145 حالة جراحة عظام، 84 حالة جراحة الفم والأسنان، 49 حالة جراحة عامة، 37 حالة أمراض نساء وتوليد، 25 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ 85حالة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن هذه القافلة هي الأولي ضمن سلسلة قوافل مقرر تنظيمها علي مدار العام الجاري بالقري الأكثر احتياجا، والتي تحتاج إلي تعزيز الخدمات الطبية بها، مشيرا إلي أن المديرية نجحت خلال العام الماضي في تنظيم 51 قافلة طبية، تم خلالها توقيع الكشف علي أكثر من 51 ألف مواطن، تم توقيع الكشف الطبي لهم و تقديم العلاج مجانا، وإجراء تحاليل معملية، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة، فضلا عن إحالة الحالات التي تتطلب إلي رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة.