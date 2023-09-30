اليوم السابع
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مصرع شاب غرقا أثناء الصيد بمياه ترعة بالشرقية

السبت، 30 سبتمبر 2023 09:24 ص
مصرع شاب غرقا أثناء الصيد بمياه ترعة بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه غرقا بمياه ترعة بمحافظة الشرقية، إثر اختلال توازنه، أثناء قيامه بالصيد، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهري ونقله إلى المستشفى.
 
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا بغرق شاب بمياه ترعة العلاقمة التابعة لمركز الزقازيق، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ.
 
وبالفحص تبين مصرع شاب 16 سنة، وذلك أثناء قيامه بصيد الأسماك بمياه ترعة العلاقمة، اختل توازنه، وانزلق فى الماء، وتم انتشال جثة المتوفى، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى، بالمستشفى العام  تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وإصدرار قرارها بشأن الواقعة.
 
 
 
 

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