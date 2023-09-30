مصرع شاب غرقًا فى مياه نهر النيل بالغربية

الغربية محمد طارق

لقى شاب مصرعه غرقًا بمياه نهر النيل بمركز ومدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري ورفع الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.