مصرع شاب غرقًا فى مياه نهر النيل بالغربية

لقى شاب مصرعه غرقًا بمياه نهر النيل بمركز ومدينة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري ورفع الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.
وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة كفر الزيات، يفيد بمصرع شاب يدعى "حازم م ع" يبلغ من العمر 19 سنة وذلك غرقًا بمياه نهر النيل، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بفريق الإنقاذ النهري والعثور على الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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