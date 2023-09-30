ما التسمم الغذائى وكيف يمكن علاجه بعد إصابة 10 فى فرنسا بسبب السردين

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "الإندبندنت" في تقرير جديد لها اليوم، عن تعريف التسمم الغذائي، وذلك بعد أن تعرض 10 أشخاص للتسمم الغذائي نتيجة تناول السردين في أحد المطاعم الفرنسية توفى أحدهم نتيجة الإصابة بالمرض.



السردين

وأثار تفشي التسمم الغذائي الذي يُزعم أنه نشأ في مطعم في بوردو قلقًا دوليًا مع 10 حالات ووفاة واحدة، حيث أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بالمرض، 8 منهم احتاجوا إلى المستشفى وتوفى شخص واحد فقط، وحث البيان الصحفي الأشخاص الذين زاروا المطعم ثم ظهرت عليهم الأعراض بعد ذلك على استشارة الطبيب على وجه السرعة.

ما هو التسمم الغذائي؟

التسمم الغذائي هو حالة نادرة تحدث عندما يهاجم السم الذي تنتجه البكتيريا أعصاب الجسم، غالبًا ما يكون التسمم الغذائي نتيجة للبكتيريا الموجودة في الطعام، إنها توجد في الأطعمة المعلبة في المنزل، وذلك وفقا لما ذكرته "مايو كلينيك" في كثير من الأحيان، ينتج التسمم الغذائي عن تناول طعام منزلي الصنع لم يتم تخزينه بشكل صحيح، ويمكن أن يحدث أيضًا عندما يتعرض الجرح للبكتيريا.



التسمم الغذائى

يسبب التسمم الغذائي المنقول بالغذاء أعراضًا مثل جفاف الفم، وصعوبة التحدث أو البلع، والضعف على جانبي الوجه، والرؤية المزدوجة، وعدم وضوح الرؤية، وصعوبة التنفس، وتدلي الجفون، والقيء، والغثيان، وتشنجات المعدة، والشلل، يسبب التسمم الغذائي في الجروح بعضًا من هذه الأعراض، وليس كلها.

وقالت الصحيفة،إنه من المهم أن تطلب الرعاية الطبية إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالتسمم الغذائي، لأنه يمكن أن يهدد حياتك، تؤثر الحالة على قدرة الشخص على التحكم في عضلاته، لذلك يمكن أن تسبب مضاعفات تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء، بما في ذلك ضيق التنفس والضعف الدائم.

عادة، إذا اشتبه الطبيب في إصابتك بالتسمم الغذائي، فسوف يسألك عن أنواع الأطعمة التي تناولتها مؤخرًا، ولتأكيد التشخيص، قد يقومون بفحص الشلل أو ضعف العضلات أو تدلي الجفون، وقد يطلبون أيضًا عينة من الدم أو القيء أو البراز للتحقق من السم الذي يسبب المرض.

يتم علاج التسمم الغذائي المنقول بالغذاء في بعض الأحيان من خلال الأدوية التي تسبب القيء أو إفراغ الأمعاء، حيث أن تنظيف الجهاز الهضمي قد يخفف الأعراض.

وأضافت، إنه يمكن أيضًا حقن مضادات السموم - التي ترتبط بالسموم وتمنعها من الإضرار بالجهاز العصبي - لعلاج التسمم الغذائي المنقول بالغذاء، لا يمكن لهذه الأدوية عكس الضرر الذي حدث بالفعل، ولكن يمكن للأعصاب في بعض الأحيان إصلاح نفسها.

وقالت، هناك طريقتان لتقليل فرص إصابتك بالتسمم الغذائي المنقول بالغذاء، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى (CDC) ، يمكنك تبريد الأطعمة محلية الصنع التي قد تؤدي إلى التعرض للسموم، مثل الزيوت المملوءة بالأعشاب أو الثوم، والحفاظ على البطاطس المخبوزة ملفوفة بورق الألمنيوم ساخنة (والتي يتم تعريضها على أعلى من 140 درجة فهرنهايت) حتى يتم تقديمها، بالإضافة إلى ذلك، من المهم تبريد الأطعمة المخللة أو المعلبة بعد فتحها، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن الشخص الذي توفي هو امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا من باريس، كما ذكرت صحيفة "إندبندنت"، وكان الآخرون المتضررين من تفشي المرض من أيرلندا وكندا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة. أصيبت امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا من تورنتو بمرض شديد لدرجة أنها كانت تعاني من صعوبة في التنفس وأصيبت بالشلل الكامل تقريبًا عندما طلبت الرعاية الطبية، وفقًا لقناة CTV News Toronto