عاطل يكشف تفاصيل سرقته مشغولات ذهبية ونقود من شقة في عابدين

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه في منطقة عابدين بالقاهرة، بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من شقة سكنية، واعترف المتهم عن تسلله للشقة، مستغلا غياب المقيمين بها، تفتيشه في محتوياتها، حتى عثر على المسروقات، واستولى عليها.

وأضاف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه كان يستعد لبيع المشغولات الذهبية، وأرشد عن المسروقات، وتم ضبطها، وبعرضها على مالك الشقة، تعرف عليها، ووجه اتهاما للص بسرقته، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، المتهم وبحوزته مشغولات ذهبية، ومبلغ مالي، "عملات أجنبية"، وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من شقة سكنية، أرشد عنها.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.