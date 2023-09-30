طقس مطروح اليوم.. معتدل والحرارة العظمى 29 درجة وأجواء رائعة على الشواطئ

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم السبت، أجواء معتدلة وتراجع في درجات الحرارة، حيث سجلت الصغرى 21 مئوية والعظمى 29 درجة مئوية، مع تراجع نسبة الرطوبة في الجو.

وتعم أجواء رائعة على المناطق الشاطئية وتيارات الهواء الخفيفة التي تخفف الإحساس بالحرارة، وعلى الرغم من بداية العام الدراسي في عدد من المحافظات، إلا أن هناك تواجد على الشواطئ، التي تقبل عليها أعداد من المواطنين لقضاء إجازة المصيف.

ويكون الطقس خلال فترة المساء، أكثر اعتدالاً ولطيفاً على كافة الأنحاء، ويزيد الشعور بالطقس الحار في بعض ساعات النهار، في المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلي، واعتدال الطقس على شاطئ البحر، ذات الأجواء المصيفة اللطيفة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتشهد الفترة الحالية، تراجع في أعداد المواطنين الذين يتوافدون من مختلف المحافظات، على مطروح والساحل الشمالي، للاستمتاع بالأجواء اللطيفة والهدوء على الشواطئ، مع وجود أعداد ليست بالقليلة لقضاء إجازة المصيف، في أجواء ممتعة وممارسة السباحة واللعب في المياه وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالي البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بنهاية موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.