طقس مطروح اليوم.. معتدل والحرارة 31 درجة مع استمرار الإقبال على الشواطئ

مطروح - حسن مشالي

استقرت درجات الحرارة على محافظة مطروح والساحل الشمالي، ويشهد اليوم الخميس، طقساً معتدلا، وسجلت درجات الحرارة، الصغرى 22 مئوية والعظمى 31 درجة مئوية، مع تراجع نسبة الرطوبة في الجو، وتساهم الأجواء الشاطئية وتيارات الهواء الخفيفة في تخفيف الإحساس بالحرارة، لتصبح الأجواء لطيفة أكثر على المناطق الساحلية والشواطئ التي تقبل عليها أعداد من المواطنين لقضاء إجازة المصيف.

وتشهد فترة المساء انخفاضاً في درجات الحرارة، وطقساً أكثر اعتدالاً على كافة الأنحاء، ويزيد الشعور بالطقس الحار في بعض ساعات النهار، في المناطق الصحراوية والبعيدة عن الشريط الساحلي، واعتدال الطقس على شواطئ البحر، ذات الأجواء المصيفة اللطيفة والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتقبل أعداد من المواطنين من مختلف المحافظات،على مطروح والساحل الشمالي، هرباً من الحر وللاستمتاع بالأجواء اللطيفة على الشواطئ، وقضاء إجازة المصيف في أجواء ممتعة وممارسة السباحة واللعب في المياه وعلى الرمال والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، على شواطئ مطروح والساحل الشمالي.

ويتوافد المصطافون على مختلف الشواطئ وكورنيش البحر، للإستمتاع بأجواء المصيف والطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، وتواجد أعداد من المواطنين، من خارج المحافظة ومن السياح العرب والأجانب، في ظل أجواء مميزة والاستمتاع بنهاية موسم الصيف السياحي.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين، لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، واعتدال الطقس والهدوء، الذي يجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.