رئيس جامعة جنوب الوادى: أجهزة تعويضية لذوى الهمم وإعفاء غير القادرين من المصروفات

قنا- صابر سعيد

أكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن جهود الدولة لا تتوقف منذ بدء العمل فى بناء الجمهورية الجديدة، عن تحقيق الإنجازات العملاقة، رغم التحديات العالمية، وهو ما إنعكس على مؤسسات الدولة، وجودة حياة المواطنين فى كافة أنحاء البلاد الذين أصبحوا الآن يعيشون حياة كريمة فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع دائرة مظلة الحماية الحماية والرعاية الاجتماعية؛ من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إيمانا بأهمية بناء الإنسان أولا.

وأشار "عكاوى"، إلى أن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية للطلاب داخل الجامعات، حاز على جانب كبير من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى هذا السياق، يقوم صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة جنوب الوادى، وبدعم من القيادة السياسية، بإعفاء الطلاب ذوى الهمم من كافة المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية، كما يتولى بدفع المصروفات الدراسية أو مصروفات المدن الجامعية للطلاب غير القادرين وتقديم المساعدات المادية لهم، هذا إلى جانب تقديم الكشف والعلاج لطلاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى قيام بعض المؤسسات الوطنية بالتبرع لصندوق التكافل الاجتماعى لدعم الطلاب.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه فى إطار الحرص على توفير الرعاية الاجتماعية للطلاب، فقد تم استحداث وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، لتقدم حزمة من الخدمات لمساعدة الطلاب الأولى بالرعاية، وذلك من خلال ثلاثة محاور؛ منها محور الحماية الاجتماعية والتمكين الإقتصادي، حيث يتم من خلال توفير أجهزة تعويضية لذوي الهمم، ودفع المصروفات الدراسية بعد تقديم بحث اجتماعي، بجانب الاستعلام عن مساعدات تكافل أو كرامة وكارنيه الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن محور التمكين الاقتصادي يعمل على تشجيع الطلاب وتعليمهم مهنة أو حرفة معينة أو تنمية الفكر الإنتاجي لديهم عن طريق عمل ورش الحرف اليدوية ودورات عن ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة وكيفية عمل السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية وأيضا مشروع حاضنات الفائقين وهو عبارة عن منحة شهرية لأوائل الكليات والدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراه طبقا لشروط معينة.

وذكر أن المحور الثاني يتعلق بالتوعية وبناء الشخصية، ويعمل على توفير التوعية الكاملة عن قضايا وزارة التضامن الاجتماعي مثل( مودة - فرصة - 2 كفاية - وعي) وغيرها من القضايا، وكذلك توفير تدريبات وورش عمل خاصة بالتوعية وبناء الشخصية.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، إن المحور الثالث خاص بالزيارات وبناء المعارف والخبرات، مشيرا إلى قيام وحدة التضامن الاجتماعى بعمل مبادرات وحملات توعية منها مبادرة "يلا بينا نساعد" وهدفها توفير رفيق لذوي الهمم.