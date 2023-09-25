مجلس جامعة جنوب الوادى يناقش خدمات المستشفى الجامعى والتحديات المواجهة لها

قنا صابر سعيد

ناقش مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة ورئيس المجلس، تكليف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشرفا على كلية التربية النوعية لحين تعيين عميدا للكلية وتم اختيار ممثل الجامعة بالتصويت السري الذي أسفر عن ترشيح الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق عضواً رئيسياً، وكذلك اختيار الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب احتياطياً.

وناقش المجلس العرض المقدم من الدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، حول الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية والتحديات التي تواجهها حيث تحتوي على 6 مباني تقدم خدماتها للجمهور شامله كل التخصصات، كما استعرض بدايات كل مبنى منها وكذلك الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وعدد الحالات التي تم علاجها وعدد حالات الاستقبال، حيث أن الاستقبال أكثر من القوى الاستيعابية بثلاثة أضعاف مما يترتب عليه قلة الأسرة نظرا للضغط على خدمات المستشفى والحاجة إلى طاقم تمريض فنى، وكذلك قلة عدد الأطباء المقيمين وقلة عدد الصيادلة حيث يوجد أقل من ربع الاحتياج وأيضا قلة العمالة المؤقتة، كما تتطلب زيادة عدد الأسرة وكذلك استراحات خاصة ونقص المستلزمات والأدوية، كما تناول المجلس بروتوكولات التعاون الداخلية والخارجية شامله المبادرات الرئاسية وكذلك الجمعيات الخيرية والمؤسسات العلمية بالإضافة.

وقدم الدكتور سامي عبد الرؤوف، عميد كلية الطب البيطري، دراسة تتناول تغيير مسمى جامعة جنوب الوادي حيث تناولت الدراسة أسباب التغيير والتحديات التي تقدمها، كما تم مخاطبه الجهات الخارجية للتعرف على الاجراءات المتبعة في قواعد البيانات حيث أن عمليه التغيير يمكن أن تؤثر على سمعة المؤسسة، كما أن لها تكلفه ويمكن أن تؤثر على تصنيف الجامعة.

وناقش المجلس حزم الجوائز التي تقدمها الجامعة والمقدمة من الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة والتي تشمل 4 جوائز وهي جائزة القيادي المثالي وجائزة الموظف المثالي، والأكاديمي المثالي ومقدم الخدمات المعاونة المثالي، وذلك بهدف رفع الكفاءة في كل القيادات الأكاديمية الخاصة بالعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام والتي تتم من خلال رئيس الجامعة، اما جائزه الموظف المثالي فتشمل جميع الموظفين في الجامعة، كما أن كل جائزه لها تقديم بالموقع الالكتروني وتشمل جميع المتطلبات ويتم ذلك من خلال قياس رضا مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، وكذلك مركز الجودة له دور في تقييم الجوائز حيث يحدد مجلس الجامعة قيمه الجائزة المالية.