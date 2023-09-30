توافد الطلاب على مدارس قنا ذات الفترتين في يومها الأول.. صور

قنا صابر سعيد

استقبلت مدارس محافظة قنا، اليوم السبت، الطلاب والتلاميذ بالمدارس ذات الفترتين في اليوم الأول من انطلاق الدراسة ، وشهدت المدارس توافد الطلاب رفقة أولياء أمورهم.

وأنهت مديرية التربية والتعليم استعداداتها لانطلاق الدراسة بعدد من المدارس ذات الفترتين بالمحافظة، على أن تستقبل المدارس في اليوم السبت تلاميذ وطلاب الصفوف الأولى ويوم الأحد استقبال تلاميذ وطلاب باقي الصفوف بكل المراحل التعليمية.

تم الانتهاء من تجهيز 1079 مدرسة بمراكز وقري المحافظة لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2023 / 2014، تشمل جميع المراحل التعليمية، منها 21 مدرسة إنشاء جديد تضم 291 فصل، وتدعيم عدد من المدارس القائمة بعدد 3760 تختة ومقعد جديد، بدلا من التُخت والمقاعد المتهالكة حفاظا علي سلامة التلاميذ والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم التأكد من جاهزية كل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس المحافظة ورفع كفاءة المخلفات والاشغالات بمحيط المدارس وخارج الأسوار.