توافد الطلاب على المدارس فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد.. صور

كتب محمود طه حسين تصوير كريم عبد العزيز

توافد قبل قليل الطلاب على المدارس فى أول يومي العام الدراسى الجديد ، وشهدت المدارس تنظيم دخول الطلاب، كما حرص الطلاب على ارتداء الزى المدرسى لتحقيق الانضباط، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحسن استقبال الطلاب فى أول أيام الدراسة بالود والترحاب لإضفاء البهجة والسرور وبذل كافة الجهود لجذب الطلاب إلى المدارس.

وينطلق السبت العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.

وأكد الوزير أن الوزارة تستكمل إجراءات اكتشاف الموهوبين والمبدعين والنابغين بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، مشددا على أن الأهم هو صيانة المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد لان أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعا، وعلى المدارس استقبال الطلاب بالترحاب والود، وتم تخصيص اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد للصفوف الأولى مع انتظام باقى الصفوف تباعاً خلال الأسبوع الأول.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخصيص 100 مدرسة ، وستكون مدارس متميزة منها المدارس الرسمية الدولية والمتفوقين واللغات المتميزة، متابعا: سيتابع التقرير المدرسى للعام الدراسي يوميا، كما أن قيادات الوزارة ستتابع، وتم توريد 93% من الكتب المديريات وستصل جميعها قريباً وتم تحميل الكتب على موقع الوزارة بالكامل فى شكل pdf.