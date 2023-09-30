انطلاق فعاليات سباق الهجن بشمال سيناء احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. اليوم

شمال سيناء ـ محمد حسين

تنطلق بعد ظهر اليوم السبت فعاليات سباق جديد للهجن بشمال سيناء على ارضية السباقات بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش إحتفالا بذكرى نصر أكتوبر.

واستعد المئات من ملاك الهجن من شمال سيناء والمحافظات للمشاركة فى التنافس على أول مراكز السباق المقرر له ان يتواصل حتى مساء غدا الأحد، وعادت حول مضمار السباق مجددا مظاهرة تواجد الهجانة الذين اقاموا معسكرات خاصة لهجنهم المشاركة.

وسجلت شاليهات وفنادق العريش نسبة اشغالات ملحوظة بعد وصول اعداد كبيرة من عشاق رياضة الهجن لمتابعة السباق من كافة مناطق سيناء والمحافظات الأخرى، فضلا عن الترويج للمهرجان لجذب افواج سياحية من القاهرة والمحافظات لزيارة شمال سيناء، انتشر حول مضمار السباق تجار يروجون لبضائع منوعة تخص تقديم خدمات مستلزمات الهجن والمواد الغذائية للمشاركين، وخصصت محافظة شمال سيناء اتوبيسات مجانية لنقل الراغبين فى مشاهدة السباق من مدن المحافظة وتوصيلهم لمقر الفعاليات غرب العريش.

قال "عيد حمدان المزينى" رئيس الإتحاد المصرى للهجن، إن السباق ينظمه الإتحاد المصرى للهجن بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ووزارة الشباب والرياضة وبدعم من ابناء سيناء المحبين لرياضة الهجن.

اضاف ان السباق ينظم فى إطارات الإحتفالات بذكرى نصر أكتوبر، بمشاركة الهجانة من كافة محافظات مصر، الذين ستقم لهم جوائز قيمة لمن يحصل على أول المراكز فى هذا السباق.

وسبق وشهد ميدان سباقات الهجن بالعريش عددا من السباقات التنشيطية بينها سباق شارك فى التنافس على أول اشواطه 90 هجان.ونظم علي 13 شوطا، خلاله تنافست الهجن من محافظات شمال وجنوب سيناء والاسماعيلية والسويس والشرقية، وتم تسليم جوائز تحفيزية عينية لأول الفائزين بكل شوط والجائزة "كأس بطولة الشوط"، وسباق من 20 شوطاً انطلق كل شوط منها لفئة عمرية مخصصة من الهجن المتسابقة.

كما نظم فى أبريل الماضي سباق لمدة يومين بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي وذكرى تحرير سيناء، حضره ممثلى عدد من الدول العربية والمحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، وتضمن عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى معرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق. وفي سبتمبر الماضي، شهدت شمال سيناء عودة مهرجانات سباق الهجن بعد توقف دام 14 عامًا، حيث أقيمت فعاليات السباق على مدار 30 شوطًا تنافست فيها الهجن بعدد 360 جمل، واختتمت بعروض ختامية وعرض ملكة جمال الإبل.