شمال سيناء تستعد لتنظيم سباق للهجن احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد محافظة شمال سيناء، لتنظيم فعاليات سباق جديد للهجن، على أرضية السباقات بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.

قال "عيد حمدان المزينى" رئيس الإتحاد المصرى للهجن، إن السباق ينظمه الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ووزارة الشباب والرياضة وبدعم من أبناء سيناء المحبين لرياضة الهجن.

وأضاف أن السباق ينظم فى إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر وينطلق مساء يوم 30 سبتمبر الجارى، ويتواصل يوم 1 اكتوبر بمشاركة الهجانة من كافة محافظات مصر، الذين ستقم لهم جوائز قيمة لمن يحصل على أول المراكز فى هذا السباق.

وسبق وشهد ميدان سباقات الهجن بالعريش عددا من السباقات التنشيطية بينها سباق شارك فى التنافس على أول اشواطه 90 هجان، ونظم علي 13 شوطا، خلاله تنافست الهجن من محافظات شمال وجنوب سيناء والاسماعيلية والسويس والشرقية، وتم تسليم جوائز تحفيزية عينية لأول الفائزين بكل شوط والجائزة "كأس بطولة الشوط"، وسباق من 20 شوطاً انطلق كل شوط منها لفئة عمرية مخصصة من الهجن المتسابقة.

كما نظم فى أبريل الماضي سباق لمدة يومين بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي وذكرى تحرير سيناء، حضره ممثلى عدد من الدول العربية والمحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، وتضمن عددًا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى معرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق. وفي سبتمبر من العام الماضي، شهدت شمال سيناء عودة مهرجانات سباق الهجن بعد توقف دام 14 عامًا، حيث أقيمت فعاليات السباق على مدار 30 شوطًا تنافست فيها الهجن بعدد 360 جملا، واختتمت بعروض ختامية وعرض ملكة جمال الإبل.