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الرئيس السيسي: "الله يأتى الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ومحدش بياخد أكثر من نصيبه"

السبت، 30 سبتمبر 2023 12:38 م
الرئيس السيسي: "الله يأتى الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ومحدش بياخد أكثر من نصيبه" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" قائلا: "بنقدم حكاية وطن.. وفي ناس معانا سياسيين.. حد يقول عندكم فرصة في الانتخابات.. قال الله تعالى : "بسم الله الرحمن الرحيم.. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".
 
وأضاف الرئيس السيسي: "محدش هيدي حد حاجة.. ومحدش هياخد حاجة من حد.. إذا كتير من الناس.. الحملات والسياسة والكلام من هذا القبيل.. يا ترى عندنا يقين حقيقي في ربنا.. محدش ياخد أكثر من نصيبه وهل يقبل نصيبه ولا يقاتل.. القتال فقط من أجل الوطن والبلد.. لكن نصيبه ده من ربنا".

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