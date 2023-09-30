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الرئيس السيسى لأهل الشر: في 2011 كنت لايص لا عارف تجيب بنزين ولا قمح

السبت، 30 سبتمبر 2023 03:51 م
الرئيس السيسى لأهل الشر: في 2011 كنت لايص لا عارف تجيب بنزين ولا قمح الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لن تنجح إلا بالمصريين وبالاستقرار، مضيفا: "الآخرين جهدهم كله يا رب بس نعرف نحرك الناس.. يلا تخرب نهدها على أصحابها.. طيب يا عم مش هتعرف تعمل حاجة فيها برضه.
 
أضاف الرئيس السيسي خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023: في 2011 كنت لايص لا عارف تجيب بنزين ولا قمح وتقول مؤامرة، ولكن المؤامرة جهلك وتخلفك..أنا دايما بستفيد من القعدات دي.. علشان أقول للناس في الشارع مش المثقفين ولكن هاممني الإنسان اللى في الشارع عارف إني عيني عليه".
 

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