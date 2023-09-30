افتتاح الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد بجامعة المنصورة الجديدة

الدقهلية شريف الديب

افتتح اليوم الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد بجامعة المنصورة الجديدة ، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

وقد بدأ اليوم التعريفي بطلاب كلية تكنولوجيا العلوم اصحية التطبيقية وكلية الهندسة ، وكلية العلوم الاساسية ، على أن يتم تنظيم يوم تعريفي لجميع كليات الجامعة على مدار الأسبوع.

وافتُتحت فاعليات اليوم بعزف السلام الجمهوري وقراءة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس جامعة المنصورة الجديدة يلقيها عنه عمداء الكليات اثناء الفاعليات ، وكلمة الدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم، وكلمة الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة، وعُرضت بعد ذلك بعض نشاطات الطلاب خلال العام الجامعي الأول للجامعة والجوائز العلمية التي حصل عليها الطلاب في إعدادي هندسة، واسْتُكمل اللقاء بعروض فنية أعدتها ونظمتها كل كلية، منها : الغناء وإلقاء الشعر وغيرها من العروض الفنية المختلفة، كما قاموا مع الطلاب بجولة داخل المعرض التعليمي للجامعة وعرض مشاريع الطلاب الحائزة على بعض الجوائز العلمية.

وأوضح رئيس الجامعة في كلمته التي اعددها العمداء أنه جرى إعداد خطط الدراسة والجداول، وتوزيع المقررات ، فضلًا عن تجهيز كافة ما تستلزمه المعامل الدراسية استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الأول وتوفير المناخ التعليمي لأبنائنا الطلاب، كما تم تجهيز وتعقيم قاعات التدريس والمكاتب مع الالتزام برفع المقررات الإلكترونية على منصة الجامعة، وقد بدأ الفصل الدراسي الأول على حسب الجداول المعدة بكل كلية ، وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري تستمر الدراسة بالفصل الأول لمدة ستة عشر أسبوعا .

وجاء في كلمة "رئيس الجامعة" الافتتاحية بالتهنئة باستقبال العام الدراسي الجديد بالجامعة واستقبال طلبتها الأعزاء ، يسعدني أن أقدم لكم جميعاً أصدق كلمات التهاني وأحر التبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وكلي أمل في أن يُكلل هذا العام بالنجاح والتميز في كافة الميادين، وأن يكون عاماً حافلاً بالإنجازات العلمية، والتعليمية والتربوية في إطار التعليم العصري في واحدة من الجامعات الحديثة الذكية في جمهورية مصر العربية، زملائي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الكرام: إن مجتمعنا ينتظر منكم الكثير، فلتكونوا بقدر المسؤولية كما هو عهدنا بكم، خـذوا بأيـدي أبنائكم الطلبة نحو ناصية العلم والمعرفة، ووازنوا بين التعامل بروح الأبوة وبين رصانة العملية التعليميـة، ساعدوا أبناءكم الطلاب لتخطي الصعاب، ساعدوهم على الاطلاع والاستفادة مما توفره الجامعـة مـن مصادر التعليم والتعلم والمعامل الحديثة، ومعامل المهارات والأدوات والمواد، واعلموا أن كل العيون ترنـو نحوكم ؛ وتنتظر منكم تجاوز هذا العام بأداء وتميز علمي كما اجتزتم العام الماضي الذي كان عاماً استثنائياً حتى شكك كثيرون في إمكانية اجتيازه، وها نحن اليوم أمام تحد جديد ننتظر منكم هذا العام إنجازاً آخر بعون الله تعالى، فكونوا على العهد.