رئيس جامعة المنصورة الجديدة يلقى كلمة لطلاب الدفعة الثالثة مع انطلاق العام الجامعى

الدقهلية - محمدالحبشي

استقبل صباح اليوم الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، الطلاب مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 /2024، حيث القى رئيس الجامعة كلمته للطلاب.

وبدأ رئيس الجامعة، أول أيام الدراسة بكلمة ألقاءها للطلاب، حيث قال "الخولي" : نحن نستقبل الدفعة الثالثة من طلاب جامعة المنصورة الجديدة، نرحب بكم أجمل ترحيب في جامعة المنصورة الجديدة والتي أنشأتها الدولة المصرية كجامعة أهلية غير هادفة للربح لتكون جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، تسعى لتوفير بيئة وتجربة تعليمية ثرية وعالية الجودة للطلبة في جمهورية مصر العربية والمنطقة.

جامعة المنصورة الجديدة مؤسسة أكاديمية متعددة الأهداف والوظائف، تسعى لتوفير العديد من الفرص التعليمية للطلبة، وفق احتياجاتهم وخلفياتهم واهتماماتهم.

وتقدم الجامعة برامج أكاديمية متنوعة تسهم في تطوير قدرات المتعلمين ليكونوا أفراد مثقفين وماهرين قادرين على تحمل مسئولياتهم في المساهمة في بناء مجتمعاتهم بشكل ايجابي وبناء. وتتضمن البرامج العديدة التي تطرحها الجامعة تخصصات دقيقة تكسبهم المعارف والمهارات الوظيفية من جهة والثقافة العامة من جهة أخرى. وتعمل المقررات الدراسية بالترابط مع برامج التدريب العملي على إعداد الطلبة الخريجين ليكونوا مهنيين في عملهم، ويتمتعوا بروح التعاون والابتكار، وقادرين على تولي مهام قيادية في مؤسساتهم ومجالات عملهم قادرين على التعلم مدى الحياة.

والتزمت الجامعة عند صياغتها لنظامها التعليمي بالمعايير العالمية وحرصت عند تصميم البرامج الأكاديمية على أن تتناغم مفردات البرامج وأساليب التعليم والتعلم مع أفضل الممارسات في الجامعات العالمية وتستجيب لحاجات المجتمع المصري بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام.

بعد انضمامك إلى جامعة المنصورة الجديدة ستدرك بأنك التحقت بمؤسسة علمية متميزة في مجال التعليم رغم حداثة نشأتها.ومن أجل تحقيق هذا الهدف،عليك أن تبذل جهداًمن أجل التمّيزفي سعيك نحوالمعرفة،لأنك لا تحقق طموحا

إلا عندما تقدم أفضل ما لديك.

في جامعة المنصورة الجديدة وإذ نثق بأن طموحنا وطموحاتكم لن تقف عند حدود، فإننا نضع بين أيديكم كل ما يمكن أن تستفيدوا من إمكانات تقدمها الجامعة لخدمتكم، وذلك من المرافق التي تم تجهيزها بعناية أو المختبرات ومعامل المحاكاة والمهارات العلمية والتدريبية والمتطورة وكذلك القاعات الدراسية الالكترونية، فضلا عن الاساتذة المتميزين، وكل ذلك من أجل أن يكون سنداً لكم في طريقكم نحو المستقبل المشرق وصولا إلى الأهداف المنشودة.

وأدعو جميع الطلاب إلى الإطلاع على الأنظمة والتعليمات بالجامعة ومعرفة الطالب بحقوقه، والاهتمام بعملية الإرشاد الأكاديمي، ومراجعة المرشد في كل ما يعترض الطالب من استفسارات ومشكلات تتعلق بالدراسة وبالخطط الدراسية، والانتظام في المحاضرات وعدم التغيب عن أي منها، ودخول قاعة المحاضرة في المواعيد المحددة، توخيا لتحقيق الفائدة الكاملة والحفاظ على نظافة وسلامة كافة المرافق التي يستخدمها الطالب. والتفاعل مع ما يصدر عن الجامعة من اعلانات وتعليمات.

وأؤكد لكم جميعا حرص الجامعة على التفاعل مع الأفكار التي تصقل شخصية الطلبة ومواهبهم وتعبر عن طموحاتهم، واذكركم بأهمية المشاركة في كافة الانشطة والتعبير عن مواهبهم من خلالها. كما اوصيكم بالتمسك بالآداب العامة والتقاليد الجامعية الراسخة داخل وخارج قاعات الدرس، مهتدين بآداب الحوار والأخذ بالرأي والرأي الآخر، وأدعوكم لتخصيص بعض ساعات الفراغ للاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة سواء في الدراسات المنهجية، أو في الفنون والثقافة.

ويسرنا زيارتكم لموقع الجامعة الإلكتروني ومن خلاله تتعرفون على المزيد عن هذه المؤسسة التعليمية التي تقدم برامج نوعية ومتطورة وتوظف أحدث أدوات ومنهجيات التعليم العالي لطلبتها الطامحين للحصول على فرص تعليمية متميزة بغض النظر عن النوع الاجتماعي، أو الدين، أو المذهب، أو اللغة، أو الفئة العمرية، أو القدرات الجسدية، وفقكم الله وسدد خطاكم على دروب النجاح.