إذا كنت تعاني من ثبات الوزن.. رجيم الشيكولاتة والموز الحل

كتبت فاطمة ياسر

في الكثير من الأحيان يقوم الكثيرون باتباع حميات غذائية للتخلص من الوزن الزائد، وبعد مرور وقت طويل من اتباع هذه الحمية والتخلص والقضاء على السمنة يتعرض الكثيرون لثبات في الوزن، وهذا الأمر يتسبب في جعلهم يكسرون الحمية واتباع أخرى يطلق عليها حمية الشيكولاتة تثبيت الوزن.

وحول ذلك قدم الدكتور ماهر القبلاوي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب قصر العيني، حمية أو رجيم الشيكولاتة للتخلص من ثبات الوزن، ومن شروطها ألا تكون أكثر من أسبوع واحد فقط حتي لا تتعرض لزيادة الوزن.

وعن رجيم الشيكولاتة الهادف للتخلص من ثبات الوزن، فهو كالتالي:

الوجبات خلاله تعتمد علي نوعين من الطعام فقط لا غير، أي أن وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء هي من 2 إلى 3 ثمرات من الموز + قطعة صغيرة شيكولاتة داكنة.

بين الوجبات:

2 كوب لبن أو زبادى منزوع الدسم بالشوفان + 10 كوب ماء.

وعن ملاحظات رجيم الشيكولاتة، التي يجب القيام بها لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية فهي كالتالي:

- ممنوع هذه الحمية لمرضى السكر.

- يراجع الوزن كل ثلاث أيام لأصحاب فصيلة الدم O .

-يجب المشى يوميًا من 45: 60 دقيقة.

-لا يكرر هذا البرنامج إلا بعد شهر.