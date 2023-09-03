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17 سبتمبر موعد الكشف الطبى على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة جنوب الوادى

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:55 ص
17 سبتمبر موعد الكشف الطبى على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة جنوب الوادى الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا صابر سعيد

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وافق الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، على تشكيل اللجنة الطبية الخاصة بتوقيع الكشف الطبى على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة النظرية دون شرط المجموع للعام الجامعى 2023 /2024 وطبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات.
 
وتعمل اللجنة تحت إشراف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وبالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب والإدارة العامة للخدمات الطبية، وسيتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة النظرية يوم الأحد 17 سبتمبر.
 
وتتشكل اللجنة من عميد كلية الطب رئيسا للجنة ورئيس قسم طب وجراحة العيون أو من ينوب عنه ورئيس قسم جراحة العظام أو من ينوب عنه رئيس قسم المخ والأعصاب أو من ينوب عنه، وسوف يتم الاستعانة بأى قسم يحتاج عرض الطالب عليه دون هذه الأقسام.

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