مجلس جامعة جنوب الوادى يناقش آليات تنفيذ مشروعات التحول الرقمى

قنا صابر سعيد

ناقش مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور احمد عكاوي، رئيس الجامعة، عدد من الموضوعات التى تم إطلاقها فى مجلس العمداء المنعقد فى بداية شهر أغسطس الجارى.

وأوضح بيان للجامعة، أنه تم الاستماع إلى العروض التقديمية وآليات تنفيذ المشروعات التطويرية "المرحلة الأولى" التي أطلقها رئيس الجامعة، والتي كلف بها عدد من العمداء ومديري المراكز، وهي مشروع تحديد الطاقة الاستيعابية "التدريسية والامتحانية" للجامعة والذي تم تكليف الدكتور عصام الدين عبدالهادي، عميد كلية الزراعة بإدارته، حيث تم الاطلاع على النتائج الأولية للمشروع وتحديد الكليات التي بها إمكانيات تستوعب الطلاب الملتحقين بها، والكليات التي ستستفيد من الإمكانيات المتاحة في كليات أخرى من منطلق تعظيم الاستفادة من قدرات الجامعة في المجال التعليمي، وذلك كخطوة للمساهمة في بناء نظام المعلومات الجغرافية للجامعة.

وتابع البيان، أن هناك مشروع إعداد دليل السياسات والإجراءات لجامعة جنوب الوادي بشقيه الأكاديمي والإداري، والذي تم تكليف الدكتور عادل محمد أحمد، نائب مدير مركز ضمان الجودة لشئون الأيزو، بإعداد أدلة السياسات والإجراءات الأكاديمية، وإعداد أدلة السياسات والإجراءات الإدارية والمالية، كما تم استعراض المخرجات الأولية للمشروع وهي دليل الدراسات العليا، ودليل الموارد البشرية.

وناقشت الجلسة، مشروع إعداد السجل المهاري للطلاب، والذي تم تكليف الدكتور أشرف موسى، عميد كلية التربية الرياضية السابق بإدارته، حيث استمع المجلس الى عرض تقديمي حول فوائد السجل المهاري وآلية تنفيذ المشروع والأنشطة الطلابية التي ستعتمد فيه وغيرها من الآليات، مشروع عملية بولونيا جامعات إقليم جنوب الصعيد، والذي تم تكليف الدكتور عصام الطيب، عميد كلية التربية بإدارته، وتم استعراض الخطوات التي اتخذت في تنفيذ المشروع حيث تم البدء بكليات التربية، مشروع تعزيز الصورة الذهنية لجامعة جنوب الوادي، والذي تم تكليف الدكتور حلمي محسب، عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات بإدارته مشروع "جائزة التميز في التدريس"، والذي تم تكليف الدكتور وائل بكري، عميد كلية الآثار بإدارته، حيث تم استعراض معايير الجائزة، وآلية اختيار لجان التحكيم، وقيمة الجائزة على مستوياتها المختلفة.

وناقشت مشروع تعزيز فرص الطلاب في الوصول إلى والاستفادة من الأنشطة الطلابية في ضوء الأعداد الطلابية في كل كلية ، وكذلك توزيعهم على النوع الاجتماعي، والتي كلف بها الدكتور عبدالحق سيد، عميد كلية التربية الرياضية.

مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية (2024 – 2029) لجامعة جنوب الوادي، والذي تم تكليف الدكتورحسين عبدالباسط، مدير مركز التخطيط الاستراتيجي بإدارته، ومشروع إعداد الخطة الخمسية لتكليف المعيدين بجامعة جنوب الوادي (2024 – 2029)، والذي تم تكليف الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة بإدارته، ومشروع إعداد خطة المساواة وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة جنوب الوادي، والذي تم تكليف الدكتور منى شحات، نائب مدير مركز الجودة بإدارته، ومشروع بناء مستودع رقمي للبيانات والمؤشرات والوثائق الإدارية والتعليمية والبحثية والمجتمعية بجامعة جنوب الوادي، والذي تم تكليف مركز ضمان الجودة بإعداده برئاسة الدكتور طارق الكاشف، مدير المركز.