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16 عيادة طبية لتوقيع الكشف على الطلاب الجدد بجامعة بنها.. صور

الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:17 م
16 عيادة طبية لتوقيع الكشف على الطلاب الجدد بجامعة بنها.. صور تفقد العيادات الطبية بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أجري الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكليات "العلوم، والهندسة ببنها، والآداب، والتربية"، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وعلاء مجدى منسق عام الكشف الطبي.
 
واطمأن الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة، خلال جولته، على إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد.
 
وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبال الطلاب.
 
وأضاف الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، أنه تم تجهيز 16 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.
 
تفقد العيادات الطبية بجامعة بنها
تفقد العيادات الطبية بجامعة بنها

خلال الجولة
خلال الجولة

خلال متابعة الكشف الطبي على الطلاب الجدد
خلال متابعة الكشف الطبي على الطلاب الجدد

نائب رئيس الجامعة يتابع الكشف الطبي
نائب رئيس الجامعة يتابع الكشف الطبي

 


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