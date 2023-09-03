بدء الكشف الطبى للطلاب المستجدين للعام الأكاديمى الجديد بجامعة بنها اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

تبدأ العيادات الطبية بكليات جامعة بنها، الكشف الطبى على الطلاب المستجدين للعام الأكاديمى 2023/2024، اليوم الأحد، وفقا لما أعلنته الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة بنها، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والذى يستمر حتى 28 سبتمبر الجارى.

وقال الدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية، إنه على الطلاب الدخول على النظام للحجز من خلال الرابط التالي: http://mis.bu.edu.eg/benha_new/Registration، مشيرا إلى أن الأماكن التى يوقع بها الكشف هى :

- كلية التجارة: العيادة الطبية بكلية تجارة.

- كلية الآداب: العيادة الطبية بكلية الآداب

- كلية العلوم- لعيادة الطبية بكلية العلوم

- كلية التربية النوعية: العيادة الطبية بكلية التربية النوعية.

- كلية التربية: العيادة الطبية بكلية التربية.

- كلية العلاج الطبيعي: العيادة الطبية بكلية العلاج الطبيعى.

- كلية الطب البشري: العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها.

- كلية الهندسة ببنها: العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها.

- كلية التمريض: العيادة الطبية بكلية التمريض.

- المعهد الفنى للتمريض: العيادة الطبية بكلية التمريض.

- كلية الحقوق: العيادة الطبية بكلية الحقوق

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: العيادة الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

- كلية الفنون التطبيقية: العيادة الطبية بكلية الفنون التطبيقية.

- كلية التربية الرياضية: العيادة الطبية بكلية التربية الرياضية.

- كلية الطب البيطري: العيادة الطبية بكلية الطب البيطرى.

- كلية الزراعة: العيادة الطبية بكلية الزراعة.

- كلية الهندسة بشبرا: العيادة الطبية بكلية الهندسة بشبرا

وللتواصل والمساعدة يمكنكم الإرسال على البريد الإلكتروني: mis@bu.edu.eg، مع إتاحة تقديم الدعم الفنى ومساعدة الطلبة لتسجيل الطلبات فى حالة وجود أى معوقات فى التقديم وذلك بكلية الحاسبات والمعلومات الدور السادس- البوابة الإلكترونية للجامعة يومياً( عدا الجمعة والسبت) من الساعة 9 صباحا إلى 3 مساء.