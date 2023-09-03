مرصد الأزهر يحذر من الإرهاب البيئي واستهداف الموارد الطبيعية

كتب لؤى على

. قال مرصد الأزهر فى تقرير له أن أشكال الإرهاب متعدده فهى لا تقتصر على استخدام السلاح، وفرض الرأى بالقوة ضد المخالفين، كما لا يقف عند حدود العمليات الإجرامية التى تنفذها تنظيمات، ومجموعات تتبع فكرًا متطرفًا، وسلوكًا منحرفًا تشمل التفجيرات، أو الاغتيالات، أو الاختطاف، أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة على السواء، فهناك الإرهاب الناتج عن تطرف فكرى بدعوى إقامة الدين وهناك الإرهاب السياسى الذى يستخدم العنف، أو التهديد بالعنف لتحقيق مكاسب، وأهداف سياسية، والإرهاب النفسى ويستهدف مهاجمة معنويات الفرد، وزعزعة أمنه النفسي، عبر خلق حالة من الخوف، والرعب عن طريق الهجمات الصغيرة، والاعتداءات التى تستهدف الأفراد العاديين، والإرهاب الاقتصادى الذى يستهدف ضرب البنية الاقتصادية والتجارية من أجل تحقيق أهداف معينة، مثل الضغط على الحكومات، أو المؤسسات لتنفيذ تغييرات معينة تخدم مصالح أفراد، أو دول أخرى من خلال الضغط، والابتزاز الاقتصادى والإرهاب العرقى والقومى ويستند إلى العنصرية، والتفرقة بين الأعراق والثقافات، والإرهاب الرقمى ويشمل الهجمات السيبرانية، واختراق المواقع الإلكترونية لتعطيل الأنظمة، ونشر الأفكار المتطرفة عبر الإنترنت، وشن هجمات ابتزاز لضحايا هذا النوع من الإرهاب

أما الإرهاب البيئى فيستهدف تدمير الموارد الطبيعية والبيئية؛ بهدف تحقيق أهداف بيئية، أو سياسية. والإرهاب البيئى مصطلح يستخدم لوصف سلوك، أو مواقف متطرفة فيما يتعلق بالقضايا البيئية، واستخدام العنف، أو العمليات غير القانونية فى سبيل تحقيق أهداف بيئية، أو إثارة تغييرات فى سياسات البيئة من خلال القوة، والتهديد.

وللإرهاب البيئى أشكالًا، وصورًا مختلفة منها: التلويث والتدمير البيئى وكذلك تخريب البنية التحتية حيث يمكن أن يستهدف الإرهاب البيئى البنية التحتية المرتبطة بالبيئة مثل محطات توليد الطاقة ومحطات معالجة المياه، مما يتسبب فى تأثيرات سلبية على البيئة والمجتمع وتهديد الأمن الغذائى ومن خلاله يمكن أن يستخدم الإرهابيون أساليب مثل تخريب المزارع، أو تعطيل نشاطات الصيد لتهديد الأمن الغذائي، وتحقيق أهداف اقتصادية عن طريق الاحتكار، أو حتى سياسية من خلال توجيه الرأى العام نحو نظام بعينه، أو إحداث فتنة بالإضافة إلى التأثير على الاقتصاد والبنية الاقتصادية من خلال تدمير الممتلكات الاقتصادية المرتبطة بالبيئة.

ويدعو المرصد إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات، والإجراءات للوقاية، والحد من الإرهاب البيئي، أهمها وضع تشريعات وقوانين صارمة تستهدف مكافحة الإرهاب البيئي، وحماية البيئة، والممتلكات البيئية من الاعتداءات، وتعزيز الرصد والمراقبة: من خلال تطوير نظم فعالة للرصد، والمراقبة تتيح تحديد أى نشاطات مشبوهة، أو تهديدات بيئية، واتخاذ إجراءات مبكرة.

وكذلك تعزيز ورفع درجة الوعى العام من خلال تقوية الحماية البيئية عن طريق تعزيز الإجراءات الأمنية، والتقنيات الحديثة لحماية المرافق، والممتلكات البيئية المهمة. فضلاً عن أهمية التعاون الدولى والذى يتضمن تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الإرهاب البيئى من خلال مشاركة المعلومات، وتبادل الخبرات، وتطوير إستراتيجيات مشتركة بين مختلف دول العالم لمواجهة خطر الإرهاب، والحد من تأثيراته على البيئة. وكذلك تطوير البحث العلمى والذى يسهم فى التوصل لآليات، وتقنيات جديدة، وفعالة للكشف المبكر، والوقاية؛ بهدف مكافحة الإرهاب البيئي.

كما يدعو المرصد إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير إستراتيجيات مستدامة من خلال تعزيز استخدام الممارسات البيئية المستدامة، والتحول نحو اقتصاد أخضر مما يقلل من تأثير الأنشطة البشرية على البيئة، وبالتالى يقلل من تداعيات الإرهاب البيئي، وآثاره.

وأخيراً يدعو المرصد إلى تعزيز التعليم والتوعية البيئية من خلال تشجيع التعليم، ورفع الوعى بالقضايا البيئية، وأهميتها للمجتمع بما يسهم فى خفض الاستجابة للمشاركة فى الأنشطة الإرهابية المرتبطة بالبيئة.