محافظ الوادى الجديد يشارك فى توقيع بروتوكول اتحاد طريق الحرير بالصين كعضو مؤسس

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمراسم توقيع بروتوكول إنشاء اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية (ITASRC) وتم التقاط صورة تذكارية لقادة مدن الاتحاد المؤسسين، بعد اعتماد التحالف رسميًا و الذي يضم 40 مدينة حول العالم من بينها الوادي الجديد.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن عن مشاركة المحافظة كعضو مؤسس بإتحاد طريق الحرير للمدن السياحية (ITASRC)، والذي اطلقته جمهورية الصين الشعبية بمشاركة 40 مدينة حول العالم من بينها الوادي الجديد.

وأوضح الزملوط، خلال مشاركته باحتفالية تأسيس الاتحاد بالصين، أن الاتحاد يهدف إلى تعزيز الترويج السياحي وتبادل ونقل التكنولوجيا والارتقاء بصناعة السياحة بين المدن الأعضاء، وتطوير الموارد السياحية والثقافية وحماية التراث، وتحسين العلامة التجارية للمدن فضلاً عن التوسع في مجالات التدريب المهني والبحوث الأكاديمية والميدانية؛ لتنمية الأنشطة الثقافية والسياحية بهذه المدن.

وأشار المحافظ إلى أن الفعاليات شهدت إقامة معرض مُصوَر لأهم المعالم والمزارات السياحية بالمدن الأعضاء، شاركت من خلاله المحافظة بعرض أبرز المقومات السياحية التي تحظى بها والتي تعكس تنوع الأنشطة السياحية بين السياحة الأثرية والبيئية والصحية والرياضية.