اليوم السابع
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بعد انضمام المحافظة كعضو مُؤسس..

محافظ الوادى الجديد يشارك باحتفالية تأسيس اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية بالصين

السبت، 02 سبتمبر 2023 12:30 م
محافظ الوادى الجديد يشارك باحتفالية تأسيس اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية بالصين محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشاركة المحافظة كعضو مؤسس باتحاد طريق الحرير للمدن السياحية (ITASRC)، والذي أطلقته جمهورية الصين الشعبية بمشاركة 40  مدينة حول العالم من بينها الوادي الجديد.
 
وأوضح الزملوط - خلال مشاركته باحتفالية تأسيس الاتحاد بالصين- ، أن الاتحاد يهدف إلى تعزيز الترويج السياحي وتبادل ونقل التكنولوجيا والارتقاء بصناعة السياحة بين المدن الأعضاء، وتطوير الموارد السياحية والثقافية وحماية التراث، وتحسين العلامة التجارية للمدن. فضلاً عن التوسع في مجالات التدريب المهني والبحوث الأكاديمية والميدانية؛ لتنمية الأنشطة الثقافية والسياحية بهذه المدن.
 
وأشار المحافظ، إلى أن الفعاليات شهدت إقامة معرض مُصوَر لأهم المعالم والمزارات السياحية بالمدن الأعضاء، شاركت من خلاله المحافظة بعرض أبرز المقومات السياحية التي تحظى بها والتي تعكس تنوع الأنشطة السياحية بين السياحة الأثرية والبيئية والصحية والرياضية.
 
 
 

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