لو ناوى تخفض وزنك.. احرص على البروتين فى الـ3 وجبات مع ممارسة الرياضة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور مايكل موسلي، خبير الصحة، عن نظام غذائي بسيط يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن بفاعلية، حيث يمكن أن يساعدك التعديل الغذائي المقترن بالتمارين الرياضية على خفض ضعف الوزن.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express فإنه إذا كنت قد اتبعت نظامًا غذائيًا من قبل، فمن المحتمل أنك قد تفقد وزنك، ثم يتراجع الوزن بعد بضعة أسابيع أو أشهر.

وفقا للدكتور مايكل موسلي، فإن إحدى المشاكل أنه عندما تتخلص من بعض الكيلوجرامات، فإنك لا تحرق الدهون فحسب، بل تحرق عضلاتك أيضًا، موضحا أنه على عكس الدهون تحرق عضلاتك الطاقة طوال اليوم، حتى عندما تكون نائمًا، وهذا يعني أنه عندما تفقد العضلات فإن السعرات الحرارية التى تحرقها أثناء الراحة تبدأ أيضًا فى التباطؤ.

وأوضح خبير الصحة أن هذا قد يترك رحلة فقدان الوزن الخاصة بك فى حالة استقرار، أو يجعل من الصعب عليك الحفاظ على الوزن بمجرد أن تنهى رحلتك فى الرجيم.

ولحسن الحظ، شارك الطبيب نظاما جديدا من خلال تعديل غذائي بسيط يمكن أن يضمن فاعلية جهود إنقاص الوزن.

وقال الدكتور موسلي، إن الشيء "الأهم" هو ضمان حصولك على ما يكفي من البروتين فى نظامك الغذائي، حتى تتمكن من الحفاظ على كتلة عضلاتك.

وأضاف أنه إذا كنت تريد إنقاص الوزن بأمان وفاعلية، تأكد من حصولك على 50 جرامًا على الأقل من البروتين يوميًا، وأن توزيع تناولك اليومي من البروتين على وجباتك الرئيسية الثلاث، حيث يتم امتصاصه بشكل أفضل بهذه الطريقة، وتشمل المصادر الجيدة للمغذيات الكبيرة الأساسية للبروتين: اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والفاصوليا والعدس والمكسرات، والحبوب الكاملة، وفقا لمؤسسة التغذية البريطانية .

سواء كان الدكتور موسلي يحاول التخلص من بعض الوزن أم لا، فهو يتأكد من أنه يأكل ما يكفي.

وأضاف، "عادةً ما أتناول بيضتين (15 جرامًا من البروتين) أو سمك الرنجة (25 جرامًا من البروتين) على الإفطار، وتأكد من أننى أحصل على 20 جرامًا على الأقل من البروتين مع وجبة الغداء ووجبة المساء".

ونصح الدكتور موسلي بتجربة تمارين المقاومة، مثل تمارين الضغط والقرفصاء، للمساعدة فى الحفاظ على عضلاتك، وللمضى قدماً بخطة إنقاص الوزن الخاصة بك، أوصى الطبيب أيضًا بممارسة التمارين الرياضية بانتظام .

وتابع، "وجدت دراسة أجريت عام 2011 فى مجلة التغذية أن النساء ذوى الوزن الزائد اتبعن نظامًا غذائيًا عالى البروتين ومنخفض الكربوهيدرات، وطلبن ممارسة التمارين الرياضية 7 أيام فى الأسبوع، فقدن ضعف كمية الدهون فى البطن مقارنة بمجموعة اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض البروتين".