اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية بدون ترخيص فى كفر الشيخ

الأحد، 03 سبتمبر 2023 12:44 ص
ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية بدون ترخيص فى كفر الشيخ أدوية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ ، بإشراف رئيس مباحث التموين من ضبط أدوية البشرية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وأخرى منتهية الصلاحية في صيدلية بدون ترخيص فى مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وتمكنت حملة مباحث  التموين، بالتنسيق مع إدارة الصيادلة بكفر الشيخ، من ضبط "ع.ك.ع"، 41 سنة، مالك صيدلية بدون ترخيص فى مدينة قلين، وبحوزته 439 صنف أدوية بشرية متنوعة، معظمها مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، بالإضافة إلى أدوية أخرى منتهية الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


كفر الشيخ

حملات تموينية

اخبار كفر الشيخ

ضبط أدوية

محافظة كفر الشيخ

صيدليات كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة

غدا ضعف المياه لمدة 11 ساعة عن دسوق بكفر الشيخ وانقطاعها ببعض القرى

السبت، 02 سبتمبر 2023 09:00 م

"أزهر كفر الشيخ" يناقش الخطة المستقبلية للعملية التعليمية للعام الدراسي المقبل

السبت، 02 سبتمبر 2023 08:06 م

محاكمة متهمين من الغربية ضبطا متلبسين بالاتجار فى المخدرات.. 22 سبتمبر

السبت، 02 سبتمبر 2023 07:52 م

تفاصيل ابتكار طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ روبوت لاكتشاف المناطق الخطرة.. الطلاب: الروبوت مزود بكاميرا عالية الجودة ويمكنه التحري والدفاع والهجوم.. ويستطيع البحث عن الضحايا في المباني المنهارة.. صور

السبت، 02 سبتمبر 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة