ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية بدون ترخيص فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ ، بإشراف رئيس مباحث التموين من ضبط أدوية البشرية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وأخرى منتهية الصلاحية في صيدلية بدون ترخيص فى مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وتمكنت حملة مباحث التموين، بالتنسيق مع إدارة الصيادلة بكفر الشيخ، من ضبط "ع.ك.ع"، 41 سنة، مالك صيدلية بدون ترخيص فى مدينة قلين، وبحوزته 439 صنف أدوية بشرية متنوعة، معظمها مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، بالإضافة إلى أدوية أخرى منتهية الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.