زراعة الدقهلية: نمتلك 31 ألف صوبة زراعية تنتج جميع أنواع الخضراوات

تحاول الدولة المصرية الاعتماد على النظم الحديثة بالقطاع الزراعى لتوفير الأمن الغذائى المصرى، ومواجهة التغيرات المناخية، ونقص المياه، وخاصة على الزراعات المكشوفة للسلع الاستهلاكية اليومية "الخضراوات بأنواعها"، وهو ما ادى إلى التوسع فى المشروعات القومية الزراعية وخاصة الصوبة الزراعية، لزيادة الإنتاج من الخضر بالأسواق المحلية، وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، حيث تمثل الصوب أحد المشروعات العملاقة فى المجال الزراعى وغير المسبوقة فى الزراعة المصرية.

و تعد الصوب الزراعية نقلة كبرى للزراعة المصرية، حيث يطبق فيه معايير الممارسات الزراعية الجيدة فى الزراعة المصرية، وعلى نطاق واسع وبمعايير عالمية، وتقدم للمستهلك المصرى خضراوات بمعايير أوروبية من حيث سلامة الغذاء، ويعمل مشروع الصوب الزراعية على تغير الخريطة الزراعية بمصر للأفضل، والذى يعد من أكبر المشروعات الزراعية الحديثه فى التاريخ الزراعى المصرى، والاتجاه إلى الزراعة داخل الصوب أصبح اتجاه معظم المزارعين حاليًا مما يعتبر أكبر نقلة نوعية حديثة للزراعة المتطورة فى مصر، المشروع نواة لمستقبل الزراعة الحديث فى مصر ومواجهة المناخ المتغير بالأراضى المكشوفة، يواجه أزمات ارتفاع الأسعار ويوفر الخضراوات طوال أيام العام بجودة عالية وبمواصفات صحية ممتازة وبالإحجام المطلوبة، وهو مخزن مصر الاستراتيجى فى الأزمات، وفواصل العروات.

وقال الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، لـ"اليوم السابع" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى الزراعة اهتماما كبيرا نظرا لأهميتها فى توفير الغذاء للمواطنين لأنها هى الداعم الأول للاقتصاد الوطنى وتعمل على توفير ملايين فرص العمل.

وأكد صلاح على أن الدقهلية من المحافظات الزراعية المتميزة نظراً لموقعها الجغرافى المتميز وتربتها الخصبة فهى تنتج 10% من إجمالى الإنتاج المحلى لمصر حيث تحتوى المحافظة على 8.3 من إجمالى المساحة الإجمالية المزروعة بمصر.

كما أشار إلى أن الدقهلية من أولى وأكبر المحافظات فى زراعة الصوب الزراعية بها 31 ألف صوبة زراعية تنتج جميع أنواع الخضروات ( خيار - فلفل اخضر - فلفل الوان - طماطم - باذنجان) وغيرها من الخضروات التى يحتاج إليها السوق المصرى، ليس هذا فقط بل يتم تصدير الخضروات منها إلى مختلف الدول العربية، مشيراً إلى أن الدقهلية رائدة فى تطبيق منظومة الرى الحديث للحفاظ على مياه الرى والعمل على زيادة الإنتاج.

كما أكد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، على أن الأمن الغذائى هو أحد أهم محاور الأمن القومى لمصر والدولة تبذل قصار جهدها لدعم هذا المحور من خلال استصلاح أراض جديدة وانشاء محطات للمعالجة، وثمن "مختار" دور وزارة الزراعة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين وتوفير الأسمدة وكارت الخدمات المميكن ودعم منظومة الرى الحديث من خلال توفير قروض ميسره بدون، وأوضح أن بالدقهلية بها ما يقرب من 31 الف صوبة وفى مركز بلقاس اكثر من 15 الف صوبة وقرية الجزاير 3600 صوبة وقرية م شومان 2800 صوبة معظمها منزرعة بالخيار والفلفل الألوان ضمن استراتجية التى تتبناها وزارة الزراعة لتقوم على أهداف تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة وتحقيق اقصى انتاجية منها وتوفير المياه، حيث أن كافة الصوب قائمة على الرى بالتنقيط، ما تحقق من نجاح اقتصادى خلال الفترات الماضية، وجود كافة السلع الزراعية الغذائية بنفس الثبات فى متوسط اسعارها بنفس الكميات المطلوبة والتى تحقق الامن الغذائى وتحقق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الموضوعة للوزارة بخصوص تنمية ريفية متكاملة تحقق توفير الغذاء لكل مواطن ومستوى معيشى مرضى.