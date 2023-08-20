وكيل زراعة الدقهلية يوجه بالاستعداد لموسم حصاد المحاصيل الصيفية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ، أنه جارى الانتهاء من الاستعدادات لموسم حصاد المحاصيل الصيفية، بعد أن تم توجيه مديرى الإدارات الزراعية، بالالتزام باتباع الدورة الزراعية، وتسهيل الإجراءات للمزارعين وتحسين مستوى أداء الخدمة المقدمة لهم، بحيث يكون ملموس العمل بجدية وبكامل الطاقة للانتهاء من إدخال الحصر، حيث إن موسم صرف الأسمدة سوف ينتهي فى منتصف شهر سبتمبر المقبل، والاستعدادات لموسم حصاد المحاصيل الصيفية، ونشر الوعي بين المزراعين بعدم حرق قش الأرز والاستفادة منه، وفتح مواقع التجميع بشروط البيئة والحماية المدينة، ومتابعة محلات الاتجار فى المبيدات والمخصبات والتأكد من الاتجار فى المبيدات طبقا للمواصفات والصلاحية، وكذلك محلات الأعلاف.

وأشار وكيل الوزارة إلى التنبيه على مديرى الإدارات التعاونية بالمراكز، على الاستعدادات لموسم حصاد المحاصيل الصيفية الأرز والقطن والذرة، ومتابعة المواقع لتجميع قش الأرز والمعدات بالمركز، والاستعداد لعمل مواقع لتجميع القطن، صرف الأسمدة الانتهاء من صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية قبل منتصف الشهر القادم، وتحسين الخدمة للمزراعين وتسهيل الإجراءات.