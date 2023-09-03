اليوم السابع
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جنرال أمريكى يُعلن فقدان 400 ألف عسكرى أوكرانى منذ بداية الحرب

الأحد، 03 سبتمبر 2023 09:23 م
جنرال أمريكى يُعلن فقدان 400 ألف عسكرى أوكرانى منذ بداية الحرب البنتاجون
أحمد علوى

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قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، دوجلاس ماكجريجور، إن كييف كشفت عن طريق الخطأ معلومات حول فقدان 400 ألف عسكري أوكراني منذ بداية الحرب.

وأضاف ماكجريجور: "الناس يقولون لي أخيرًا، كما تعلم يا ماكجريجور، لقد كنت على حق.. لقد مات 400 ألف جندي من القوات المسلحة الأوكرانية”.

وتابع: "أكد الأوكرانيون أنفسهم ذلك بالصدفة، قائلين إنه ينبغي عليهم تكريم القتلى. وذكروا نفس العدد.. 400 ألف عسكري".

وأشار ماكجريجور إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكبر من إجمالي خسائر الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

 

 


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