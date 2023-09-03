"تموين جنوب سيناء" يحرر 246 محضرا بمخالفات فى الأسواق

وكلف إبراهيم الحارون وكيل وزارة تموين جنوب سيناء، الإدارات الرقابية والإدارات الخارجية، وبالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك ومجالس المدن، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 246 محضرا فى مجال المخابز تم تحرير 22 مخالفة لإنتاجهم خبزا غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية فى مجال الأسواق تم تحرير 224 محضرا متنوعا منها 13 محضر صلاحية ومجهول المصدر، و26 محضر بيع بأذيد من السعر سجائر، و5 محاضر امتناع عن بيع سجائر بأحراز 1232 علبة سجائر، ومحضر دقيق مخابز مدعم بكمية 3.9 طن دقيق، و6 محاضر أوكازيون لإقامة أوكازيون بدون ترخيص و85 محضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر عدم حمل شهادة صحية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.