المشدد 6 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لربة منزل ضبط بحوزتها هيروين فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامها بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 6076 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة اول الزقازيق، المقيدة برقم 2033 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، ليوم 19 يونيو الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سهر ص س ال، 27 سنة، ربة منزل، مقيمة بمدينة الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها فى يوم 19 يونيو الماضى، وبدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، تم ضبطها وبحوزتها كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمة قد تم ضبطها نفاذا لإذن النيابة العامة، وكان بحوزته عدد كبير من لفافات مخدر الهيروين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها محبوسة إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.