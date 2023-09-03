المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهمين بحيازة 53 لفافة هيروين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، عاملين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه، وسلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة بمركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 9465 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة ههيا، المقيدة برقم 1105 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 10 يونيو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين السيد ال م ال، 32 سنة، عامل، مقيم بمركز ابو كبير، وكريم إ م إ، 24 سنة، عامل، مقيم بمركز أبو كبير، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 10 يونيو الماضي وبدائرة مركز ههيا، قد تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر وسلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة، وكان بحوزة الأول 31 لفافة لمخدر الهيروين وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار، فيما كان بحوزة الثاني 22 لفافة لمخدر الهيروين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.