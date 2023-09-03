المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لشابين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ع.ص" 17 سنة طالب و"ح.خ.ا" طالب، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلته مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين يقفان أمام دراجة نارية وبحوزتهما 5 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.