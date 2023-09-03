اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:05 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم " ك.ا.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وتعاطى الحشيش بدائرة مركز المنشاة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 19 كيسا من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع  كما تم ضبط عدد من جرامات الحشيش المخدر بقصد التعاطى وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاحد بمعاقبة المتهم " م.ف.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين  بدائرة مركز المنشاة .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 5 أكياس من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع  وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

السجن

المخدرات

جوهر الميتامفيتامين

المنشاة

الحشيش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة