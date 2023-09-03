اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لعاطل وفتاة لسرقتهما سائق توك توك فى البحيرة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 07:01 م
المشدد 10 سنوات لعاطل وفتاة لسرقتهما سائق توك توك فى البحيرة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة
كتب - أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة كل من " م.م.ج" و " إ.ال.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالسرقة بالإكراه .
 
تعود احداث القضية المقيدة برقم 9485 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة حوش عيسى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه كرها بدائرة المركز وسرقته .
 
كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى ، قيام كل من " م.م.ج" عاطل و " إ.ال.ع" ربة منزل ، باستدراج المجني عليه " م.ع.م" سائق توك توك ، ليلا بزعم توصيلهم الي أحد الأماكن، وعقب ومروهم باحد الطرق النائية اشهروا الأسلحة البيضاء في وجه فاحدثوا إصابته واستولوا علي مبلغ مالي، وحال قيامهم بالاستيلاء علي التوكتوك خاصته استغاث بالاهالي وتركوه وفروا هاربين، وبتقنين الاجرءات تم إلقاء القبض عليهم ، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة ، وبعد سماع الشهود بالتحقيقات، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة ، وقررت النيابة إحالتهم الي محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
 
 
 

أخبار البحيرة

عقوبة السرقة

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