اليوم السابع
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الحكم بالسجن المؤبد على صاحب شركة زراعية لاتهامه بدهس شاب بسيارته بالبحيرة

السبت، 29 يوليو 2023 04:10 م
الحكم بالسجن المؤبد على صاحب شركة زراعية لاتهامه بدهس شاب بسيارته بالبحيرة سجن -أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي اليوم السبت، بمعاقبة صاحب شركة حاصلات زراعية بمركز بدر بالبحيرة  بالسجن المؤبد 25 عاما، لاتهامه بدهس شاب بسيارته، إثر مشادة كلامية بينهما، كما قضت  المحكمة بالسجن 3 سنوات للمتهم الثانى فى الواقعة والسجن لمدة سنة واحدة للمتهم الثالث مع الأشغال الشاقة.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي عندما لقي شاب فى العشرينات من عمره يدعى عمرو الكسار مصرعه بقرية أم صابر التابعة لمركز بدر  إثر  دهسه من قبل صاحب شركة زراعية بسيارته إثر مشادة كلامية بسبب قيادة نجل  المتهم للسيارات بسرعة جنونية داخل القرية مما يعرض حياة  المواطنين للخطر.

وكانت قرية أم صابر  التابعة لمركز بدر بالبحيرة  قد شهدت حالة من الحزن الشديد بعد مصرع شاب من أبناء القرية على يد رجل أعمال واخرين  دهسا تحت عجلات سيارته على خلفية مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

وأكد عدد من أهالى  القرية ان أحد  رجال الأعمال  والذى يملك شركة لحفظ الحاصلات الزراعية بالقرية  قام بدهس" عمرو. ا" بسيارته إثر مشادة كلامية  بسبب  قيادة ابناء المتهم للسيارات بسرعة داخل القرية مما يعرض حياة الأهالى للخطر.

الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط المتهم بقتل  المجنى عليه ويدعى" ع.ح" صاحب شركة للحاصلات الزراعية وإثنين أخرين للتحقيق فى الاتهامات الموجه إليهم واحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


جنايات دمنهور

حكم مؤبد

قرية أم صابر

محافظة البحيرة

مصرع شاب

دهس شاب

مركز بدر

حوادث البحيرة



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