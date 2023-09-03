السجن 10 سنوات لمتهمين وسنة مع الإيقاف لآخرين بتهمة التربح من الوظيفة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "م.ك.ا"أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والاسكان و"ا.ك.ا" مهندس مدني و"ع.ا.م" بالحبس سنة مع الشغل وعزلهم من الوظيفية لمدة 3 سنوات ، كما عاقبت المتهمين "ر.ع.ا" و"خ.م.ح" بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بالتربح من الوظيفة بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول بأنه حصل لنفسه وللمتهم الثانى على ربح من أعمال وظيفته ، كما وجه المتهم الثاني المتهم الرابع وهو استشارى مشروع الجمعية بالانتهاء من مبنيين لأعضاء الجمعية بحى الكوثر والمتعاقد مع الجمعية على التصميم والإشراف على تنفيذها لقبول التصميمات والرسومات الهندسية المعدة بمعرفة المتهم الثاني ومشاركته والمتهم الثانى له مستحقاته المالية بحصولهما على نسبة 50% منها بدون وجه حق كما حصل لنفسه والمتهمين الثانى والخامس على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن ابلغهما بالقيمة التقديرية السرية للمناقصة العامة والتى تحصل عليها بناء على مقتضيات وظيفته من المتهم الرابع وابلغهما بجميع إجراءات المناقصة فتمت ترسيتها على المتهم الخامس وهو مقاول من الباطن للجمعية التعاونية للانشاء والتعمير بسوهاج.