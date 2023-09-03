البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 18905 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 22759 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 7910 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 5630 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 5472 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للمحاصيل الزراعية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأسمنت سيناء.

كما قررت إدارة البورصة، عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركتي ريكاب للاستثمارات المالية، والعربية للصناعات الهندسية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وطاقة عربية عدد 10 آلاف سهم، 160 ألف سهم، 154.8 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 100 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 349.2 ألف سهم، 2600 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة طاقة عربية 154.8 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها 500 ألف سهم، 125 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، إيرادات بلغت 240.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 198.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 121%، وتحولت الشركة للربحية محققة صافي ربح 19.7 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 69 مليون جنيه، وأرجعت الشركة سبب ذلك إلى بيع قطعة أرض للهيئة العامة للبترول بمبلغ 60.1 مليون جنيه، وذلك خصمًا من مديونيتها لدى الشركة.

وحققت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، إيرادات بلغت 127.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 45.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت الشركة خسائر بلغت 41.4 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 56.8 مليون جنيه.

وحققت شركة مستشفى كليوباترا، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 212.6 مليون جنيه مقارنة مع 176.5 مليون جنيه.

في سياق آخر أكدت شركة مصر للألومنيوم، أنها ليست طرفًا في تحريك جهاز حماية المنافسة دعوى جنائية ضد 14 شركة ألومنيوم اتفقت على زيادة الأسعار، في نفس الصدد أكدت شركة الألومنيوم العربية، أنها لم يصلها ما يفيد وجود دعوى جنائية ضد الشركة.

فيما أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، عن زيادة إنتاج الشركة من السجائر بنسبة 15% مقارنة بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، يأتي ذلك بالتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة، وتلبية احتياجات السوق.

في سياق منفصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.أل.سي، عن توقيع تحالف يضم شركتي أوراسكوم للإنشاءات مع شركة تاليس عقدًا مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحديث وتطوير مسار سكة الحديد بين القاهرة وبني سويف على امتداد حوالي 125 كيلو مترًا بالإضافة إلى التحديث الكامل لنظام التشابك الإلكتروني في المحطات، والذي سيؤدي إلى زيادة السرعات مع تعزيز السلامة والكفاءة، ويبلغ إجمالي قيمة العقد 340 مليون يورو، ويول من قبل البنك الدولي.